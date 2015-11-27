Google Translate теперь знает галактический язык
10:42, 27 ноября 2015Курьёзы
2953 0
Компания Google ввела для своего онлайн-переводчика Google Translate опцию поддержки галактического языка "ауребеш", на котором разговаривают некоторые персонажи "Звездных войн".
Google выучил ауребеш
Поддержка вымышленного алфавита включена для всех языков, представленных в Google Translate, в том числе — для украинского.
Not fluent in 6 million forms of communication? This might help: https://t.co/a5zlzC8HFS#ChooseYourSidepic.twitter.com/8Dph0yaCWP
— Google (@google) November 25, 2015
Ауребеш включает в себя согласные, гласные, двойные буквы и знаки пунктуации. Название происходит от комбинации названий первых двух букв: аурек и беш.
Читайте также"Жги импорт": В Google Play появилась игра об уничтожении санкционных продуктов
Сообщение о поддержке онлайн-переводчиком нового языка появилось в "Твиттере" Google.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter