Google Translate теперь знает галактический язык

Поддержка вымышленного алфавита включена для всех языков, представленных в Google Translate, в том числе — для украинского.

Ауребеш включает в себя согласные, гласные, двойные буквы и знаки пунктуации. Название происходит от комбинации названий первых двух букв: аурек и беш.

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Сообщение о поддержке онлайн-переводчиком нового языка появилось в "Твиттере" Google.