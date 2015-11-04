Язык и литература "народов Донбасса": чему учат в школах "ДНР" - соцсети
03:12, 04 ноября 2015Курьёзы
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Ученикам донецких школ выдали табеля с оценками по итогам первой четверти, в которых указано, что дети в так называемой «ДНР» изучают язык и литературу "народов Донбасса".
Язык и литература "народов Донбасса" / facebook.com/nozadze.sveta
Об этом сообщает на своей странице один из пользователей Facebook.
"В 49й школе города Донецк выдали табеля и указали учителя "язык народа Донбасса" и литература (укр). Сегодня принесли табель", - говорится в сообщении.
Также в табеле "ДНР" есть графа, в которой ставят оценки за историю некоего "отечества".
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Но, при этом, изучают детишки и иностранный язык, которым, в данном случае, указан английский.
В 49ой школе город Донецк, выдали табеля и указали учителя Язык народа Донбасса и литература (укр) Опубликуйте пожалуйста анонимно. Сегодня принесли табель)))))скоро ЛА ЛА ЛА запоют)))Posted by Svetlana Svetlana on Monday, November 2, 2015
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