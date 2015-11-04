Язык и литература "народов Донбасса": чему учат в школах "ДНР" - соцсети

Об этом сообщает на своей странице один из пользователей Facebook.

"В 49й школе города Донецк выдали табеля и указали учителя "язык народа Донбасса" и литература (укр). Сегодня принесли табель", - говорится в сообщении.

Также в табеле "ДНР" есть графа, в которой ставят оценки за историю некоего "отечества".

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Но, при этом, изучают детишки и иностранный язык, которым, в данном случае, указан английский.