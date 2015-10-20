Минтранс Австрии "разрешил" летающие доски из фильмов "Назад в будущее"

Как сообщает BBC, Министерство транспорта Австрии в своем заявлении классифицировало летающие доски как "небольшие внедорожные машины" и разрешило использовать их "в любых местах, где используются скейтборды".

Цель этого решения - "добавить юридической ясности" в вопрос о летающих досках, заявляют в министерстве.

21 октября - ключевая дата в культовой кинотрилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее". Именно в этот день 2015 года из года 1984-го попадает главный герой, Марти Макфлай. Летающие скейтборды - ключевой элемент вселенной "Назад в будущее".

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Отдельно министерство транспорта Австрии оговорило использование мощных досок модели "Питбуль", на которых в фильме Макфлая преследует группа злодеев.

Для использования таких досок потребуется лицензия пилота, заявило министерство.

В реальном мире летающих досок не существует. Сейчас над прототипом такой доски работают несколько компаний и стартапов.

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Ближе всего к кинопрототипу подошла компания Hendo, доски которой действительно левитируют, но только над специальной магнитной поверхностью.