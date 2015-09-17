В аннексированном Крыму предложили создать аналог Беверли-Хиллз с голливудскими звездами
04:20, 17 сентября 2015Курьёзы
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"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов предложил создать на полуострове аналог американского города Беверли-Хиллз и выделить землю Анджелине Джоли и Бреду Питту.
REUTERS
В аппарате «правительства Крыма» составили официальное открытое обращение к звездам мирового шоу-биза, сообщают российские СМИ.
Аксенов обещает отсуствие админбарьеров и помощь в поиске места жительства.
Призыв поддержали власти Ялты и Феодосии и готовы выделить звездам земельные участки. В частности - землю в Крыму "с удовольствием" готовы выделить Бреду Питту и Анджелине Джоли.
REUTERS
СМИ отмечают, что если звезде хочется виллу "с размахом", то можно "выкупить действующий санаторий, что будет гораздо дешевле особняка в Голливуде - $5-6 млн вместо $50".
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