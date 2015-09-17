В аннексированном Крыму предложили создать аналог Беверли-Хиллз с голливудскими звездами

В аппарате «правительства Крыма» составили официальное открытое обращение к звездам мирового шоу-биза, сообщают российские СМИ.

Аксенов обещает отсуствие админбарьеров и помощь в поиске места жительства.

Призыв поддержали власти Ялты и Феодосии и готовы выделить звездам земельные участки. В частности - землю в Крыму "с удовольствием" готовы выделить Бреду Питту и Анджелине Джоли.

СМИ отмечают, что если звезде хочется виллу "с размахом", то можно "выкупить действующий санаторий, что будет гораздо дешевле особняка в Голливуде - $5-6 млн вместо $50".