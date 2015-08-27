В Иране вышел самый дорогой фильм в истории страны, который снимали 7 лет

Фильм под названием "Мухаммед: посланник божий" снимался 7 лет, его производство обошлось в $40 млн, передает Би-би-си. По замыслу режиссера Маджида Маджиди, он должен стать первым в трилогии о жизни пророка.

Уже на стадии производства фильм вызвал критику со стороны суннитов из-за того, что содержит изображения пророка. В свою защиту создатели фильма указывают, что лица главного героя в фильме не видно, однако представители престижного Университета Аль-Ахзар в Каире по-прежнему требуют, чтобы фильм сняли с показа.

Продюсер фильма, говоря об этом, провел параллели с голливудским фильмом "Бен-Гур", в котором был выведен персонаж Иисуса Христа, но не было ясно показано его лицо.