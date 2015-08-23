На пляже острова Амрум найдена запущенная в 1906 году бутылка с запиской

Об этом сообщает The Telegraph.

Вероятно, это самая старая бутылка, найденная в воде. Ожидается подтверждение от Книги рекордов Гиннесса. Возраст самой старой бутылки сейчас составляет 99 лет.

Около 1,2 тыс. бутылок было запущено в начале ХХ-го века ученым Морской биологической ассоциации Британии с целью больше узнать о морских течениях. Основная масса специально изготовленных емкостей была выловлена в течение нескольких лет.

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Неизвестно, плавала ли бутылка все это время в воде, или была скрыта в песке находящегося под юрисдикцией Германии острова.

Отмечается, что на бумаге внутри на нескольких языках была написана просьба сообщить о находке в морскую ассоциацию и обещалась награда в один шиллинг.