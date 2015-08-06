"Возрождайся, Россия!": Житель Нижневартовска сжег во дворе кусок сыра и свинины (видео)

Сюжет так и называется «О сжигании». В видео югорчанин сетует на то, что, к сожалению, в городе нет передвижных крематориев и приходится все делать кустарным методом. «А был бы такой сжигатель продуктов, как было бы здорово», – говорит он. И добавляет: «У меня очень мало денег, я бы это все и сам съел. Но выделил, купил это, чтобы сжечь, потому что я поддерживаю [правительство], и мы поднимем Россию когда-нибудь с колен», передает Знак.

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Для своей акции он приобрел кусок свинины, которую подписал «Jamon» и сыр «Сиртаки» для салатов. «Оказывается, он сделан во Франции. Как он попал сюда, я не знаю. Но вкусный. Вы не смотрите, что он вскрытый, там есть немного. Просто в процессе подготовки к съемкам съели половину. Ну, вкусный. Я его больше есть не буду», – говорит автор программы.

Далее он сбрызнул продукты жидкостью для разжигания углей и поджег. Ролик заканчивается словами «Возрождайся, Россия!».

В одной из социальных сетей, где выложен ролик, горожане обсуждают: поймет ли народ такой тонкий троллинг или примет его за чистую монету.