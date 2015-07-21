В Лондоне создали комнату с алкогольным "туманом"

В специальной коробке все посетители могут опьянеть, лишь дыша алкогольным воздухом, пишет ТСН по информации Metro.

За счет повышенной влажности около 140 процентов специально растворенные в воздухе коктейли создают сплошную тучу спиртных напитков.

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Поскольку испарения обходят печень, буквально за 40 минут скитаний посетители могут серьезно "напиться".

Клиентам надевают специальный защитный костюм, чтобы одежда не испортилась от повышенной влажности, пока они гуляют по алкогольному облаку.