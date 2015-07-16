В ресторане Краснодарского края предлагают "блюда из Порошенко и Яценюка" (фото)

Один из ресторанов, расположенный в курортной зоне Геленджика, где находится шикарный дворец, который предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину, предлагает своим посетителям отведать "фритатту из Порошенко".

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Фотографию из меню ресторана опубликовал пользователь typodar в социальной сети Instagram.

В частности, в меню есть блюдо "Тепленький Обама с печенкой Меркель", "Фриттата из Порошенко с Меркель и Обамой», "Джон Керри с вялеными Псаками", "Яценюк на американской подушке" и "Саркози во французской булочке".

Фантазия создателей меню вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.