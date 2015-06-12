СМИ: Дочь Кивалова строит под Киевом дворец с медными куполами и башнями (видео)
Журналисты показали элитный особняк с медными куполами, который строит под Киевом дочь Кивалова.
Журналисты нашли в селе Лесники под Киевом, который местные в шутку называют "новой Конча-Заспой", элитный особняк с куполами, который предположительно принадлежит дочери одиозного экс-депутата Сергея Кивалова.
По данным журналистов «Наших грошей», земельный участок, на котором стоит имение, по свидетельству жителей села Лесники, принадлежит именно Киваловым.
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В то же время, в реестре недвижимости этот земельный участок информация отсутствует. Так, площадь участка составляет 60 соток. Сам дом, который до сих пор строится, состоит из двух этажей, башни и медных куполов.
Ранее сообщалось, что в селе Лесники под Киевом журналисты нашли строительство большого дворца, который записан на отца киевского губернатора Владимира Шандры. Поместье на участке площадью 1,5 гектара еще строится.