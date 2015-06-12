СМИ: Дочь Кивалова строит под Киевом дворец с медными куполами и башнями (видео)

15:28, 12 июня 2015
Политика
6077 0

Журналисты показали элитный особняк с медными куполами, который строит под Киевом дочь Кивалова.

скриншот

Журналисты нашли в селе Лесники под Киевом, который местные в шутку называют "новой Конча-Заспой", элитный особняк с куполами, который предположительно принадлежит дочери одиозного экс-депутата Сергея Кивалова.

По данным журналистов «Наших грошей», земельный участок, на котором стоит имение, по свидетельству жителей села Лесники, принадлежит именно Киваловым.

Читайте такжеСМИ: Российские олигархи живут в Лондоне в домах на 5 тысяч квадратов с подземными бассейнами (фото)

В то же время, в реестре недвижимости этот земельный участок информация отсутствует. Так, площадь участка составляет 60 соток. Сам дом, который до сих пор строится, состоит из двух этажей, башни и медных куполов.

Ранее сообщалось, что в селе Лесники под Киевом журналисты нашли строительство большого дворца, который записан на отца киевского губернатора Владимира Шандры. Поместье на участке площадью 1,5 гектара еще строится.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter