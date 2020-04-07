Стать мировым шедевром: на карантине дома украинцы принимают участие в веселом флешмобе (видео)
Украинцы во время карантина воспроизводят шедевры мировой культуры, не выходя из дома. Таким образом, они принимают участие в мировом флешмобе, который ставит целью приблизить людей к искусству.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Те, кто уже приняли участие в флешмобе, убеждают – это легко, не занимает много времени и очень весело. Нужно лишь взять известное произведение искусства и пытаться скопировать его до мельчайших деталей, самое главное – передать стиль.
Например, у фотографа Светланы Козинской на карантине моделями служат ее две дочери. В конце концов, на сделанном фото девушки предстают за графическим планшетом почти как натурщицы Ренуара в 1892 году.
Картину "Влюбленные" Рене Магритт решил воспроизвести с женой Виталий Скринский. Что фотографируют – они даже не видят, но результатом довольны.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 1 462 человека. При этом 28 человек выздоровели, 45 случаев – летальные.
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