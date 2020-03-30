В Нидерландах в день рождения Ван Гога украли его картину из музея на карантине

Грабители попали в здание, разбив стеклянные двери.

В Нидерландах в ночь на 30 марта из музея Singer Laren, закрытого на время карантина, украли одну из картин Винсента ван Гога.

Об этом сообщает издание Dailymail.

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Речь идет о картине "Весенний сад" 1884 года. На ней изображен весенний сад священника в Нуенене – городе, где в то время жил Ван Гог. Полотно было предоставлено музею в аренду. Его стоимость не называется.

Музей был закрыт на карантин 12 марта. Известно, что воры попали в здание, разбив стеклянные двери. Кражу расследуют правоохранительные органы.

Следует отметить, что сегодня, 30 марта, отмечается день рождения Ван Гога (ему бы исполнилось 167 лет).

Как сообщал УНИАН, в британском Кентербери, графство Кент, вор заснул на месте преступления в магазине. Правоохранители обнаружили спящего вора, возле которого лежала сумка с украденными товарами.