В Британии вор уснул на месте преступления

Вора, который оказался бездомным, приговорили к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения.

В британском Кентербери, графство Кент, вор уснул на месте преступления.

Об этом сообщает издание Daily Star.

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Сообщается, что один из прохожих заметил взломанную дверь в одном из магазинов и позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли в нем спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта.

Рядом с ним лежали нож и сумка с украденными товарами. Снаружи здания была найдена еще одна сумка, в которой лежали украденные из автомобилей в разных районах города планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон.

Во вторник, 17 марта, Уиллетт признал в суде вину в серии преступлений и был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Кроме того, полицейские по ДНК установили причастность мужчины к краже экипировки для скейтбординга стоимостью 375 фунтов из автомобиля в городе Витстабл, графство Кент, в декабре 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в поселке Солотвино Закарпатской области злоумышленник пытался скрыться от охранников через дымоход камина, но застрял и начал звать на помощь.