В Британии вор уснул на месте преступления
В британском Кентербери, графство Кент, вор уснул на месте преступления.
Об этом сообщает издание Daily Star.
Читайте такжеВ США мужчина угнал катафалк с гробом внутри, полиция устроила погоню (видео)
Сообщается, что один из прохожих заметил взломанную дверь в одном из магазинов и позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли в нем спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта.
Рядом с ним лежали нож и сумка с украденными товарами. Снаружи здания была найдена еще одна сумка, в которой лежали украденные из автомобилей в разных районах города планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон.
Во вторник, 17 марта, Уиллетт признал в суде вину в серии преступлений и был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения.
Кроме того, полицейские по ДНК установили причастность мужчины к краже экипировки для скейтбординга стоимостью 375 фунтов из автомобиля в городе Витстабл, графство Кент, в декабре 2018 года.
Как сообщал УНИАН, в поселке Солотвино Закарпатской области злоумышленник пытался скрыться от охранников через дымоход камина, но застрял и начал звать на помощь.