Нардепы от "Слуги народа" в отчете о поездке в Давос перепутали бизнесмена с британским музыкантом

В официальных отчетах о командировке, представленных на имя главы ВР Дмитрия Разумкова, депутаты от "Слуги Народа" Роксолана Пидласа и Дмитрий Наталуха сделали одну и ту же ошибку.

Народные депутаты из "Слуги народа", которые в Давосе в январе посетили мероприятие, организованное фондом Виктора Пинчука, в отчетах об этой поездке написали, что встречались там с участником легендарной группы The Cure Робертом Смитом, но в мероприятии принимал участие другой Роберт Смит - бизнесмен из США.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", пишет Радио свобода.

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После посещения мероприятия олигарха в Швейцарии в январе 2020 года распоряжением главы Верховной Рады депутатам было установлено требование: в течение недели после возвращения написать "отчеты о поездке... проведенной работе и пользе для Украины" - указано в документе.

Как обнаружили журналисты, представленные отчеты двух депутатов от "Слуги народа" Роксоланы Пидласой и Дмитрия Наталухи - почти идентичны. Оба вспомнили тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука и о выступлении президента Владимира Зеленского.

Описание Украинского завтрака, организованного фондом олигарха, у обоих депутатов было указано идентично.

Оба парламентарии также сделали одну и ту же ошибку - написали, что встречались с Робертом Смитом, британским музыкантом, хотя, вероятно, речь шла о другом Роберте Смите, не исполнителе, а бизнесмене.

Ведь именно бизнесмена Роберта Смита упомянула в своем отчете другая посетительница Давоса, народный депутат Евгения Кравчук.

"При чем, оба депутата, Наталуха и Пидласа, которые одинаково ошиблись, списали, кто такой музыкант, слово в слово, с его страницы в украинской "Википедии": "Британский автор-исполнитель, продюсер и мультиинструменталист. Он является вокалистом, автором, и единственным бессменным участником легендарной группы The Cure, со времени его основания в 1976 году", - говорится в материале.

Роксолана Пидласа в разговоре с "Радио Свобода" отметила: "В Давосе в рамках рабочей поездки мы встречались с бизнесменом Робертом Смитом. Говорили о стратегии привлечения инвестиций в Украину. Отчет Дмитрия Наталухи я не читала, поэтому как-то предметно прокомментировать не могу. Но практически вся делегация имела похожую программу, поэтому допускаю, что некоторая информация в отчетах может повторяться".

Журналисты обратились также за комментарием к Наталухе, ждут ответ.

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Большинство депутатов, которые поехали по приглашению олигарха, или вообще не написали отчет из Давоса, или не сдали его вовремя. В частности, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал журналистам, что уже думает об админпротоколе за неподанный отчет.

Журналисты ранее рассказали, как ряд народных депутатов попросили оформить служебную командировку после того, как к ним поступило приглашение от фонда Виктора Пинчука посетить организованный олигархом запад в Давосе. Статус служебной командировки дает возможность обойти антикоррупционное законодательство, поскольку в противном случае оплаченное депутату путешествие может считаться подарком, что влечет административную ответственность и штраф.

Видео: Радио Свобода

Напомним, в Давосе, где проходил Всемирный экономический форум, один из членов украинской делегации решил припарковаться на тротуаре, за что был наказан.