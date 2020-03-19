Пока все на карантине, в Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино (фото)

Они искали кукурузу, а нашли кое-что другое.

В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню и выпили все вино.

Читайте такжеВ Индии слон по кличке Бабло разогнал людей с пикника и съел всю еду (видео)Как пишет Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, «пока люди занимались социальным дистанцированием».

Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.

«В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что уснули в соседнем чайном саду», – говорится в сообщении».

Ранее УНИАН сообщал, что из-за коронавируса пингвинов в океанариуме Чикаго приходится специально развлекать.