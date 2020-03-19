Пока все на карантине, в Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино (фото)
13:54, 19 марта 2020Курьёзы
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Они искали кукурузу, а нашли кое-что другое.
Пьяные слоны уснули в чайном саду / facebook.com/Epicalyptic
В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню и выпили все вино.
Читайте такжеВ Индии слон по кличке Бабло разогнал людей с пикника и съел всю еду (видео)Как пишет Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, «пока люди занимались социальным дистанцированием».
Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.
«В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что уснули в соседнем чайном саду», – говорится в сообщении».
Слоны пришли в деревню в поисках еды, а нашли вино / facebook.com/Epicalyptic
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