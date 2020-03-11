Американская звезда БДСМ-порно Молли Смэш идет в политику (фото)

Молли Смэш начала сниматься в порно, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас ей 24 года.

Звезда порно и доминатрикс Чейз Ткач (известная под псевдонимом Молли Смэш) баллотируется на пост председателя Либертарианской партии в Нью-Йорке и имеет солидную поддержку от общества и коллег.

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Об этом сообщает Daily Star.

Чейз Ткач начала сниматься в порно, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас ей 24 года.

«Мои сторонники очень поддержали меня, особенно учитывая, что округ Орлеан является преимущественно республиканским округом», - заявила она.

«Я работала вебкам-моделью, потом доминатрикс. Я поняла за время работы, что субкультура БДСМ была терапией от моего беспокойного состояния», - объяснила она.

Политикой девушка увлеклась три года назад. Сейчас она изучает политологию в колледже в Брокпорте (Государственный университет Нью-Йорка).

Чейз поддерживает права секс-работников и выступает за полную декриминализацию проституции. Кроме того, Чейз выступает за декриминализацию всех наркотиков.