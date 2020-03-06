В Одессе на СТО повесили украшенный рушником портрет Зеленского (фото)

Работники станции рассказали, что это не троллинг, а "их видение", ведь они "очень верят, что он другой".

В комнате для ожидания на одной из станций технического обслуживания автомобилей в Одессе повесили портрет президента Владимира Зеленского, украсив его рушником.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали появление икон с изображением ПутинаФотоподтверждение этого на своей странице в Facebook опубликовал одессит Дмитрий Кузаконь.

«Фото сделано лично мной на одном рядовом СТО Одессы где работают около 30 одесситов – граждан Украины, этот перформанс размещен в комнате заказов и ожидания для клиентов», – написал мужчина.

Он поинтересовался у сотрудников СТО, троллинг ли это, но они ответили, что это их видение: «Очень верим что он есть другой, чем все предыдущие».

Ранее УНИАН сообщал, как в аэропорту Питера продавали икону с изображением Путина.