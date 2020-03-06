В Одессе на СТО повесили украшенный рушником портрет Зеленского (фото)
В комнате для ожидания на одной из станций технического обслуживания автомобилей в Одессе повесили портрет президента Владимира Зеленского, украсив его рушником.
Читайте такжеВ Кремле прокомментировали появление икон с изображением ПутинаФотоподтверждение этого на своей странице в Facebook опубликовал одессит Дмитрий Кузаконь.
«Фото сделано лично мной на одном рядовом СТО Одессы где работают около 30 одесситов – граждан Украины, этот перформанс размещен в комнате заказов и ожидания для клиентов», – написал мужчина.
Он поинтересовался у сотрудников СТО, троллинг ли это, но они ответили, что это их видение: «Очень верим что он есть другой, чем все предыдущие».
Ранее УНИАН сообщал, как в аэропорту Питера продавали икону с изображением Путина.