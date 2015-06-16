В Бельгии появились пешеходные дорожки для людей со смартфонами (фото)

В Антверпене на улицах появились специальные дорожки, которые предназначаются для пешеходов, которые не выпускают из рук смартфоны, когда идут по улице. Об этом сообщает YAHOO NEWS.

Самые медленные пешеходы, набирающие и читающие по пути сообщения, в идеале теперь должны ходить по пути, который выделен с двух сторон белыми полосами.

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Такие дорожки придумал городской магазин Mlab, где продают и чинят мобильные телефоны.

В компании отмечают, что люди, которые не могут оторваться от экрана телефона, не видят ничего вокруг и сталкиваются с другими пешеходами — это опасно и для самого человека, и для телефона, который может упасть и разбиться.