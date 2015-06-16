В Бельгии появились пешеходные дорожки для людей со смартфонами (фото)
Специальные пешеходные дорожки для людей, уткнувшихся в смартфоны, появились в Бельгии.
В Антверпене на улицах появились специальные дорожки, которые предназначаются для пешеходов, которые не выпускают из рук смартфоны, когда идут по улице. Об этом сообщает YAHOO NEWS.
Самые медленные пешеходы, набирающие и читающие по пути сообщения, в идеале теперь должны ходить по пути, который выделен с двух сторон белыми полосами.
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Такие дорожки придумал городской магазин Mlab, где продают и чинят мобильные телефоны.
On n'arrête pas le progrès (ou pas) #textwalkinglane#Anverspic.twitter.com/TjN0VSO9pl
— Baptiste Vassor (@Baptiste_Vassor) June 15, 2015
В компании отмечают, что люди, которые не могут оторваться от экрана телефона, не видят ничего вокруг и сталкиваются с другими пешеходами — это опасно и для самого человека, и для телефона, который может упасть и разбиться.