Мужчина на выигранные в лотерею деньги устроил вечеринку после своей смерти

На вечеринке присутствовали лишь друзья.

Победитель лотереи Колин Уэйр выиграл 161,7 млн фунтов стерлингов в 2011 году. На один миллион он организовал роскошную вечеринку для друзей после своей смерти.

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КАк сообщает ТСН со ссылкой на Daily Record, Колин Уэйр болел и в декабре прошлого года умер от сепсиса и почечной недостаточности. Он решил, что должен устроить для своих друзей масштабную вечеринку, чтобы попрощаться с ними. Ее Колин устроил после смерти. Так, друзья отправились в пятизвездочный отель Тернберри шотландского города Эр.

"Он снял для нас самый большой номер отеля и устроил грандиозную тусовку, о которой мы могли только мечтать. Все прошло фантастически!” - вспоминает один из друзей покойного.

Гостей угощали дорогим шампанским и лобстерами. Также им подавали трюфельный суп, который стоит 40 фунтов за порцию, пудинги и другие блюда. Так, всего Колин заплатил около миллиона фунтов стерлингов. Вечеринка была организована исключительно для друзей, членов семьи и жены, на ней не было.