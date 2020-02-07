Британский телеведущий признался в гомосексуальности после 27 лет брака

Жена телеведущего Филлипа Шофилда сперва была шокирована, но затем тоже поддержала его.

57-летний британский телеведущий Филлип Шофилд признался в гомосексуальности после 27 лет брака.

Свое признание он выложил в Instagram-сторис.

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Шофилд признался, что ему было очень сложно скрывать все это время свою ориентацию.

Когда мужчина признался в гомосексуальности своим родным, дочери Руби и Молли обняли его и сказали много теплых слов. Жена Стефани сперва была шокирована, но затем тоже поддержала его.

Шофилд также поблагодарил остальных родственников и друзей, которые с пониманием отреагировали на его признание. По его словам, каждый человек, которому он сообщал эту новость, старался помочь ему и поддержать.

«Только столкнувшись лицом к лицу с правдой, только будучи честным, я могу надеяться, что в моей голове будет мир и что я найду путь вперед», - написал он.

Как сообщал УНИАН, основатель одной из крупнейших в США программ для «излечения от гомосексуализма» признался, что является геем.