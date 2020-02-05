"Король лев" в реальности: гид в ЮАР зафиксировал, как бабуин нес на "руках" львенка (видео)
09:47, 05 февраля 2020Курьёзы
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Напугала обезьяну взрослая львица, но львенка бабуин так и не отпустил.
Бабуин "украл" львенка / скриншот видео ТСН
Бабуин похитил львенка. Сцену из известного мультфильма "Король лев" вживую посчастливилось заснять гиду национального парка в Южной Африке.
Как говорится в сюжете ТСН, взрослая обезьяна подошла к львенку, который дремал на холме возле дерева. Сперва бабуин обнял малыша лапами и принялся куда-то нести.
Напугала обезьяну взрослая львица, но львенка бабуин так и не отпустил. Продолжил его держать и гладить по спине.
В национальном парке Южной Африки засняли, как бабуин похитил львенка
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