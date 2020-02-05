"Король лев" в реальности: гид в ЮАР зафиксировал, как бабуин нес на "руках" львенка (видео)

Напугала обезьяну взрослая львица, но львенка бабуин так и не отпустил.

Бабуин похитил львенка. Сцену из известного мультфильма "Король лев" вживую посчастливилось заснять гиду национального парка в Южной Африке.

Как говорится в сюжете ТСН, взрослая обезьяна подошла к львенку, который дремал на холме возле дерева. Сперва бабуин обнял малыша лапами и принялся куда-то нести.

Напугала обезьяну взрослая львица, но львенка бабуин так и не отпустил. Продолжил его держать и гладить по спине.