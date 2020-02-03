Занимающуюся посреди дня сексом на пляже пару туристов не могли разнять полицейские

"Утонувших" в порывах страсти туристов не остановило даже то, что на них надели наручники, поместили в полицейский автомобиль, а затем в камеру.

Пара туристов занялась сексом на филиппинском пляже и проигнорировала приказ полиции остановиться.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел на побережье популярного острова Боракай около 5 часов дня с 26-летними путешественниками Жасмин Нелли из Британии и Энтони Каррио из Австралии.

Сотрудники, которые прибыли на вызов о непристойном поведении пары туристов, попытались их разнять. Однако пара была настолько пьяны, что не замечала полицейских.

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По словам полицейских, туристы пытались продолжить любовные утехи, даже когда на них надели наручники и посадили в полицейский автомобиль, а затем и в камеру в участке.

"Их не смущало то, что на них все смотрят. Грудь женщины и гениталии мужчины были полностью обнажены. Они были настолько поглощены друг другом, что не замечали того, что происходит вокруг", - рассказал капрал Джоэл Бангаора.

Оба туриста были арестованы и выпущены под залог до заседания суда, которое должно состоятся в феврале.

Как сообщал УНИАН, лайфхак британца помог ему познакомиться с тысячей девушек.