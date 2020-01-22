Японец спрятал урну с прахом отца в метро, испугавшись гнева матери

Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

В Японии арестовали жителя Токио за то, что он спрятал урну с прахом отца в туалете на станции метро.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Sora News 24, отец 53-летнего Хироаки Хисидзимы был в разводе с его матерью и жил отдельно. В сентябре 2019 года мужчина скончался. Кремацию проводило муниципальное правительство Токио. В октябре власти потребовали, чтобы Хисидзима забрал останки. После чего сын пришел в офис и забрал урну с прахом отца. Предположительно, он не знал, что с ней делать дальше, так как испугался гнева матери в случае, если принесет ее домой. По другим данным, мать напрямую запретила ему делать это.

Читайте такжеВ российском городе загорелся крематорий (видео)

В связи с этим останки покойного отца он решил оставить в мужском туалете на станции метро. После чего - скрылся. Когда сотрудники станции обнаружили прах и сообщили в полицию, силовики выследили Хисидзиму и арестовали его за "оставление человеческих останков". Теперь японцу грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в центре российского города Курган нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.