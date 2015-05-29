Грабитель помог паре американцев выиграть $1 млн

Благодаря краже американская пара нашла потерянный ними счастливый лотерейный билет. Джек-пот лотереи составлял 350 миллионов долларов, сообщает Лента.ру.

В машину к паре забрался вор, который украл из отделения над сиденьем водителя лежавшие там солнцезащитные очки. Именно за ними все это время лежал счастливый билет, который, впрочем, не привлек внимание злоумышленника.

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Супруги, которые попросили организатора лотереи не раскрывать их имена и возраст, приобрели билет еще в феврале, однако вскоре забыли, куда его положили. Пара сообщила о намерении отметить обретение статуса миллионеров шампанским. Они рассчитывают потратить выигрыш на путешествие во Францию и Исландию, а также заняться ремонтом дома.