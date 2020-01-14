В Эфиопии не смогли посадить самолет из-за стаи саранчи (фото)

Экипаж вынужден был изменить маршрут.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines отменил посадку в аэропорту города Дыре-Дауа на востоке Эфиопии из-за гигантской тучи саранчи.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на кенийскую газету The Standard.

Читайте такжеВ Китае мужчина «для удачи» бросил монеты в двигатель самолетаОтмечается, что самолет рейсом из Джибути дважды заходил на посадку, но пилоты не смогли посадить его из-за плохой видимости. Тогда экипаж решил изменить маршрут и через 30 минут посадил лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В социальных сетях появились фотографии самолета, на которых видны многочисленные следы погибших насекомых. Такие же пятна были на его двигателях и крыльях. Лобовое стекло кабины пилотов было покрыто толстым слоем саранчи, которая разбилась при ударах.

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