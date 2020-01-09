Голые ноги пассажира самолета вызвали отвращение у попутчиков и пользователей сети (фото, видео)

Ролик посмотрели почти 0,5 млн пользователей Instagram.

Голые ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета и пользователей сети.

Происходящее на борту снял один из пассажиров, видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming.

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На ролике видна правая стопа, которая лежит на подлокотнике впереди стоящего кресла. Затем автор видео переводит камеру на попутчика, держащего стакан рядом с обнаженной ногой, и показывает его недовольное лицо.

Пользователи ужаснулись увиденному: "Просто мерзость!", "Я был бы вне себя, если бы человек когда-то положил свою ногу на мой подлокотник!", "Это отвратительно".

Ранее порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.