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Голые ноги пассажира самолета вызвали отвращение у попутчиков и пользователей сети (фото, видео)

12:47, 09 января 2020
Курьёзы
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В сети возмущены выходкой пассажира / Скриншот

Происходящее на борту снял один из пассажиров, видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming.

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На ролике видна правая стопа, которая лежит на подлокотнике впереди стоящего кресла. Затем автор видео переводит камеру на попутчика, держащего стакан рядом с обнаженной ногой, и показывает его недовольное лицо.

Пользователи ужаснулись увиденному: "Просто мерзость!", "Я был бы вне себя, если бы человек когда-то положил свою ногу на мой подлокотник!", "Это отвратительно".

Ранее порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.

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Теги: #самолет#курьезы