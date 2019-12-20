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Пышнотелую невесту высмеяли за разъехавшееся платье (фото)

14:56, 20 декабря 2019
Курьёзы
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Тучная невеста опозорилась с нарядом / Скриншот

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Кадры происходящего появилось в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming. Разъехавшийся наряд обнажил складки на спине невесты, при этом она продолжает ходить по залу. 

Подписчики группы принялись шутить над героиней кадра в комментариях: "Поэтому плохо быть толстым", "У бедняжки нет настоящих друзей", "Под алтарь она шла более опрятной?".

Ранее жених и невеста из Великобритании разорвали отношения после того, как пьяный шафер устроил дебош на торжестве и стащил невесту вниз по лестнице.

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Теги: #курьезы#свадьба