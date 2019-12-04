Меткая лягушка-геймер стала звездой Интернета (видео)
10:37, 04 декабря 2019Курьёзы
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Большая лягушка сыграла на смартфоне и покорила аудиторию.
Оставшись голодной, лягушка укусила палец хозяина / Фото: скриншот
В Сети набирает популярность видео, на котором большая лягушка играет на смартфоне.
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Хозяин включил на смартфоне игру и расположил его прямо перед мордочкой лягушки. Земноводное отлично справилось с заданием.
Несмотря на то, что лягушка поймала практически всех насекомых, она все же осталась голодной. Наверное поэтому в конце она решает отомстить хозяину и бросается на его палец.
2 декабря 2019 г.
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