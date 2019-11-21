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В США спутавшихся рогами оленей разделили пилой (видео)

19:43, 21 ноября 2019
Курьёзы
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После освобождения олени разбежались в разные стороны \ скриншот с видео

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Житель американского штата Мичиган по имени Марк Джонсон заметил на поле фермы двух оленей. Было видно, что у них во время битвы запутались рога. Из-за этого животные не могли разойтись. Мужчина решил помочь оленям и позвал своего друга. Они загнали оленей в ручей, а их сосед Рэнди принес ножовку для обрезки деревьев. Видно, как с ее помощью мужчина удаляет рог, чтобы разъединить животных.

Освобожденные олени разбежались в разные стороны.

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Теги: #США#олени