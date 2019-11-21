В США спутавшихся рогами оленей разделили пилой (видео)

Животные сцепились во время схватки.

В США два оленя запутались рогами. Местный житель пришел на помощь и распилил рога пилой, чтобы освободить животных.

Читайте такжеОлень "занимался любовью" со статуей самки, пока у нее не отпала голова (видео)

Житель американского штата Мичиган по имени Марк Джонсон заметил на поле фермы двух оленей. Было видно, что у них во время битвы запутались рога. Из-за этого животные не могли разойтись. Мужчина решил помочь оленям и позвал своего друга. Они загнали оленей в ручей, а их сосед Рэнди принес ножовку для обрезки деревьев. Видно, как с ее помощью мужчина удаляет рог, чтобы разъединить животных.

Освобожденные олени разбежались в разные стороны.