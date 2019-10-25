В США подстреленный олень притворился мертвым и убил охотника

Американец даже успел позвонить жене, но умер еще до приезда медиков.

В Арканзасе (США) 66-летнего опытного охотника на охоте убил олень, которого мужчина подстрелил.

Об этом сообщает CNN.

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Американец умер от причиненных животным травм.

Раненого мужчину нашел племянник, с которым он вместе охотился. Американец даже успел позвонить жене, но умер еще до приезда медиков.

В то же время медики не спешат с выводами причин смерти. Ведь мужчину мог убить сердечный приступ или другие последствия проблем со здоровьем.

Эксперты говорят, что травмы, связанные с подстреленными животными, на охоте случаются часто. Иногда животные обманывают охотников, изображая мертвых. Но когда люди подходят, они подпрыгивают вверх и убегают, нередко травмируя самих охотников.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы.