Еще и заплатят: в США появилась вакансия дегустатора конопли за $3 тысячи в месяц

Работник должен употреблять продукт и делиться своими впечатлениями.

Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал объективные отзывы на продукцию в блог. Вакансию компания разместила на своем сайте.

Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями. Об этом сообщает theБабель.

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Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.

Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.

American Marijuana будет публиковать обзоры работника в блоге компании.

Кандидаты должны иметь глубокие знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справиться с обзорами.

Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс. Работа удаленная, однако подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.