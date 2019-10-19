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Мужчина "ожил" на собственных похоронах

20:53, 19 октября 2019
Курьёзы
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Индийский фермер ожил во время собственных похорон / uk.etcetera.media

Он потерял сознание, когда пас коз, а его семья решила, что он скончался, передает AsiaOne.

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Родные мужчины решили устроить похороны, но в момент, когда тело уже собирались опустить в могилу, один из присутствующих заметил, что якобы умерший покачал головой.

Фермера сразу же отправили в больницу, где выяснилось, что у него была сильная лихорадка.

Ранее в Ирландии скорбящие расхохотались на похоронах ветерана вооруженных сил Шей Брэдли, услышав его голос из могилы.

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Теги: #курьезы#похороны