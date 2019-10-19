Мужчина "ожил" на собственных похоронах
20:53, 19 октября 2019Курьёзы
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Как оказалось, у мужчины была сильная лихорадка, из-за которой он упал в обморок и казался мертвым.
Индийский фермер ожил во время собственных похорон / uk.etcetera.media
В Индии 55-летний фермер пришел в сознание во время собственных похорон.
Он потерял сознание, когда пас коз, а его семья решила, что он скончался, передает AsiaOne.
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Родные мужчины решили устроить похороны, но в момент, когда тело уже собирались опустить в могилу, один из присутствующих заметил, что якобы умерший покачал головой.
Фермера сразу же отправили в больницу, где выяснилось, что у него была сильная лихорадка.
Ранее в Ирландии скорбящие расхохотались на похоронах ветерана вооруженных сил Шей Брэдли, услышав его голос из могилы.
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