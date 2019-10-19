Мужчина "ожил" на собственных похоронах

Как оказалось, у мужчины была сильная лихорадка, из-за которой он упал в обморок и казался мертвым.

В Индии 55-летний фермер пришел в сознание во время собственных похорон.

Он потерял сознание, когда пас коз, а его семья решила, что он скончался, передает AsiaOne.

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Родные мужчины решили устроить похороны, но в момент, когда тело уже собирались опустить в могилу, один из присутствующих заметил, что якобы умерший покачал головой.

Фермера сразу же отправили в больницу, где выяснилось, что у него была сильная лихорадка.

Ранее в Ирландии скорбящие расхохотались на похоронах ветерана вооруженных сил Шей Брэдли, услышав его голос из могилы.