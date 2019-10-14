"Выпустите меня отсюда!": покойник развеселил родственников на своих похоронах (видео)

Видеозапись с похорон стала вирусной.

В Ирландии скорбящие расхохотались на похоронах ветерана вооруженных сил Шей Брэдли, услышав его голос из могилы.

Читайте такжеМертвая женщина родила ребенка в гробу

Во время похорон мужчины из гроба внезапно донесся стук по дереву гроба и голос: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер". Затем скорбящие истерически рассмеялись. После этого из могилы раздалось пение: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

Видеозапись с его похорон стала вирусной после того, как ее опубликовали в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в Facebook.

Дочь Шея Андреа объяснила Daily Mail, что ирландец записал сообщение перед смертью. Запись воспроизвели через колонки.

Ранее в Гане на похоронной процессии произошел конфуз: участники пустились в пляс, из-за чего уронили гроб с покойником.