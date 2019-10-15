В США ведьмы-серфингистки отпраздновали полный месяц (видео)

Позаботились ведьмы и об экологии, поэтому плыли только на досках и каяках.

Во Флориде женщины в костюмах ведьм проплыли по местной реке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Все женщины были одеты в колдовские наряды - черные шляпы и мантии. Таким образом они решили отпраздновать полный месяц в октябре.

Підкорювачки волн время от времени останавливались на передышку, чтобы утолить жажду и сделать снимки с поклонниками.

Позаботились ведьмы и об экологии, поэтому плыли только на досках и каяках.

Как сообщал УНИАН, появилось новое развлечение для любителей водных видов спорта - электромоторная доска для серфинга, которая летает над водой. Устройство изобрели в Пуэрто-Рико.