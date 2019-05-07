Пляски с гробом на похоронах закончились полным провалом (видео)

Ролик с моментом курьеза попал в сеть.

В Гане на похоронной процессии произошел конфуз: участники пустились в пляс, из-за чего уронили гроб с покойником.

Читайте такжеОн уплыл: в России прошли похороны рубля

На видео, опубликованном в Facebook издания The Pulse, четверо мужчин в костюмах пританцовывают с гробом на плечах. Но когда они попытались совершить поворот на месте, что-то пошло не так: гроб перевернулся, а покойник выпал.

Как можно увидеть на ролике, до конца видео никто из несущих гроб не предпринимает попыток поднять его снова.

Ранее 33-летняя жительница южноафриканской Мбизаны родила после смерти. Накануне церемонии похорон, через 10 дней после смерти, сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца.