Уснул в такси: в Шотландии парень после вечеринки оказался на другом конце страны

Таксист вез его 180 километров.

В Шотландии 20-летний парень уснул в такси после безумной вечеринки и оказался на другом конце страны.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте такжеВ США раритетный дом Чемберлейнов переправили на барже (видео)Парень по имени Джозеф Ферджи из Эдинбурга отдыхал в местном клубе. Около пяти утра он решил отправиться домой и вызвал такси. Поездка домой должна была занимать около 15 минут. Однако Ферджи уснул и проснулся в машине в 08:30. Водитель сообщил, что счет за поездку составляет 400 фунтов стерлингов (12,1 тысячи гривень).

Когда парень вышел из автомобиля, то не узнал местность. Он обнаружил, что находится в незнакомом месте, а вокруг него ходят овцы. Он решил, что его ошибочно высадили в городе Масселбург. Впоследствии Феджи обнаружил, что таксист вез его 180 километров до города Керкубри.

Домой парню пришлось добираться на автобусах и поезде. И приехал спустя 12 часов после того, как вышел из клуба.

Как ранее сообщал УНИАН, в США 11-летний мальчик проехал 320 километров за рулем, чтобы жить с мужчиной из соцсети.