Бык убежал от хозяина и разгуливал по городку в США (видео)
13:42, 04 октября 2019Курьёзы
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Ловить сохатого взялись полицейские и жители города.
Бык убежал от хозяина и разгуливал по городку в США
Коррида посреди Балтимора: в США бык убежал от хозяина и разгуливал себе по центру города.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ловить сохатого взялись полицейские и жители города.
Догнали его возле здания университета и там повалили на землю. Завели великана в грузовик и вернули хозяину. Бык оказался дружелюбным и изрядно развлек горожан.
Во время импровизированной корриды никто не пострадал.
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