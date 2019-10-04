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Бык убежал от хозяина и разгуливал по городку в США (видео)

13:42, 04 октября 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ловить сохатого взялись полицейские и жители города.

Догнали его возле здания университета и там повалили на землю. Завели великана в грузовик и вернули хозяину. Бык оказался дружелюбным и изрядно развлек горожан.

Во время импровизированной корриды никто не пострадал.

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Теги: #США