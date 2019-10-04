Бык убежал от хозяина и разгуливал по городку в США (видео)

Ловить сохатого взялись полицейские и жители города.

Коррида посреди Балтимора: в США бык убежал от хозяина и разгуливал себе по центру города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Путина" в США усадили на быка, покрытого десятками разноцветных фаллоимитаторов (фото)

Ловить сохатого взялись полицейские и жители города.

Догнали его возле здания университета и там повалили на землю. Завели великана в грузовик и вернули хозяину. Бык оказался дружелюбным и изрядно развлек горожан.

Во время импровизированной корриды никто не пострадал.