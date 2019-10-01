В сети высмеяли презентованную главарем "ДНР" книгу "100 великих людей Донбасса" (фото)

В сети уже высмеяли презентованную оккупантами книгу.

В оккупированном Донецке презентовали книгу "100 великих людей Донбасса".

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В числе "великих" оказался главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин, который эту книгу и презентовал. Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский.

"Это еще смешнее чем "захаровцы" у Захарченко. Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина (представителя "оперативного командования ДНР" - Ред). Это нечеловеческая мощь вообще", - говорится в его сообщении.

"100 великих людей Донбасса больного человека" так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", - пишут в комментариях под постом Казанского с фото книги оккупантов.

Ранее в сети высмеяли музей в Донецке с фигурами террористов "Моторолы", "Гиви" и Захарченко.