В сети высмеяли музей в Донецке с фигурами террористов "Моторолы", "Гиви" и Захарченко (фото)

В сети уже высмеяли снимки из музея, сравнив их с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур".

В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в котором есть фигуры ликвидированных главарей - "Моторолы", "Гиви" и Александра Захарченко. Читайте такжеВ сети показали фото могилы командира боевиков "ДНР" на Донбассе Фото восковых фигур опубликовали пользователи сети. Как видно на снимках, в музее установлены фигуры главаря "ДНР" Александра Захарченко, командира батальона "Спарта" Арсения Павлова "Моторолы" и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". Напомним, террористы считают, что к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченко причастны сотрудники Службы безопасности Украины Андрей Байдала и Сергей Моторин.

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