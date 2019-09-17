Лови свиней: в селе на Полтавщине наняли профессиональных ловцов, чтобы поймать свиней-вредителей (видео)
10:20, 17 сентября 2019Курьёзы
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Хозяин отказался ловить свой скот.
В селе на Полтавщине наняли профессионального ловца животных, чтобы поймать свиней-вредителей
В селе Кизловка на Полтавщине люди наняли профессиональных ловцов животных, чтобы поймать свиней-вредителей.
Читайте такжеВ Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео)Как говорится в сюжете ТСН, три месяца по полтавскому селу бегали свиньи и уничтожали огороды. Кто-то открыл сарай, и больше сотни голов разбежались по улицам.
Хозяин свою скотину ловить отказался, а по закону кому-либо запрещено заниматься отловом животных. Поэтому, пришлось собирать заседание районного совета, признавать свиней беспризорными и искать профессиональных ловцов.
Как ранее сообщал УНИАН, во Франции суд разрешил кукарекать петуху, на которого жаловались соседи.
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