Лови свиней: в селе на Полтавщине наняли профессиональных ловцов, чтобы поймать свиней-вредителей (видео)

Хозяин отказался ловить свой скот.

В селе Кизловка на Полтавщине люди наняли профессиональных ловцов животных, чтобы поймать свиней-вредителей.

Читайте такжеВ Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео)Как говорится в сюжете ТСН, три месяца по полтавскому селу бегали свиньи и уничтожали огороды. Кто-то открыл сарай, и больше сотни голов разбежались по улицам.

Хозяин свою скотину ловить отказался, а по закону кому-либо запрещено заниматься отловом животных. Поэтому, пришлось собирать заседание районного совета, признавать свиней беспризорными и искать профессиональных ловцов.

Как ранее сообщал УНИАН, во Франции суд разрешил кукарекать петуху, на которого жаловались соседи.