В России создали твиттер-репортаж с "Титаника"

История начинается с отплытия корабля из порта и информации о скоплении айсбергов по курсу "Титаника" и завершается твитами об эвакуации и реакции мира на сообщение о катастрофе.

Читайте такжеВ Британии хотят канонизировать священника с затонувшего "Титаника"История состоит из 73 "твитов", прочитать ее полностью можно на сайте Дилетант.