В России создали твиттер-репортаж с "Титаника"
13:32, 15 апреля 2015Курьёзы
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Российские журналисты смоделировали историю катастрофы "Титаника" в виде сюжета из гипотетических твитов капитана корабля, компании-владельца, пассажиров и СМИ того времени.
История начинается с отплытия корабля из порта и информации о скоплении айсбергов по курсу "Титаника" и завершается твитами об эвакуации и реакции мира на сообщение о катастрофе.
Читайте такжеВ Британии хотят канонизировать священника с затонувшего "Титаника"История состоит из 73 "твитов", прочитать ее полностью можно на сайте Дилетант.
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