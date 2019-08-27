Мужчина оформил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать суда
17:47, 27 августа 2019Курьёзы
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Мужчина покинул Словакию еще в 2010 году сразу после обвинения суда в финансовых махинациях.
Следователи словацкой полиции совместно с Интерполом нашли его в Мексике / фото Polícia Slovenskej republiky
Гражданин Словакии уехал из страны, оформил свидетельство о своей смерти и сменил имя, сообщает пресс-служба полиции страны.
Оливер Б. уехал из республики девять лет назад, скрываясь от суда. Его обвинили в финансовых махинациях.
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В Белизе мужчина сделал свидетельство о смерти, чтобы его международный поиск остановили. Имя и фамилию он поменял и стал Давидом Крузом Манзанером.
Тем не менее следователи словацкой полиции совместно с Интерполом нашли его в Мексике. Обвиняемого депортировали в Австрию, где он ожидает решения о выдаче на родине.
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