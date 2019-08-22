Синий большевик с обрезанной звездой: СБУ прорекламировала свой телеграмм советским плакатом

Стертую советскую символику в СБУ объяснили действием закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов.

Служба безопасности Украины использовала в рекламе своего телеграмм-канала большевистский плакат.

Об этом информирует Украинская правда.

Изображение в спецслужбе отредактировали так, чтобы не было заметно большевика в буденовке. В частности, цвет одежды перекрасили в синий, стерли советскую звезду и саму буденовку.

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Плакат создали еще в 1920 году во время войны между красной и белой армией. В оригинале персонаж указательным пальцем призывал граждан записываться добровольцем в Красную армию.

Стертую советскую символику в СБУ объяснили действием закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

"Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды", – прокомментировала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, неизвестные вандалы в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в столице Чехии - Праге.