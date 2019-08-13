Американец с ТВ-ящиком на голове ходил по домам, оставляя старые телевизоры (видео)

Полиция уже начала расследование инцидента, изъяв все телевизоры.

В городке Глен-Аллен в США мужчина с телевизором на голове ходил по домам и оставлял возле них старые телевизоры.

Об этом сообщает ABC News.

Около 50 семей воскресным утром нашли возле своих дверей старые телевизоры. Оказалось, что их разнес так называемый «телевизионный Санта».

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"Он очень предан своему делу. Наверное, он хочет, чтобы его считали телевизионным Сантой", - прокомментировал один из местных жителей Джим Бруксбанк, которому "повезло" с подарком.

"Сначала я думал, что это дело рук моего сына - но нет. Кажется, у кого-то есть очень много времени, чтобы разнести 50 телевизоров по всей округе", - поделился Майкл Кролл.

Полиция уже начала расследование инцидента, изъяв все телевизоры, а также получив записи с камер видеонаблюдения некоторых домов. По их словам, единственное правонарушение, которое здесь можно зафиксировать - незаконный демпинг, так как цены на телевизоры теперь рухнут вниз.

На видео видно, как к дому подходит мужчина с телевизором на голове. Он осторожно кладет телевизор возле входа, после чего спокойно уходит.

"Я думаю, это всего лишь шутка. Возможно, студентам колледжа стало совсем скучно", - заявил Кролл.