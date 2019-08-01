Женщина постоянно опаздывала на работу из-за заботливого кота, который отключал ее будильник (видео)

Кот водил лапами по экрану, чтобы выключить будильник.

Жительница бразильского города Сан-Паулу и ее партнер постоянно опаздывали на работу из-за выключенного будильника.

Оказалось, в этом была виновата не техника, а ее кот Хоаким, пишет Daily Mail.

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В один из дней женщина проснулась чуть ранее, чем обычно, и сняла на видео следующую сцену. Хоакин сидел на шкафу. Когда зазвонил будильник, кот подбежал к телефону и начал водить лапами по экрану, чтобы отключить будильник.

Попытка забрать телефон оказалась не очень удачной: обиженный кот стал кусать руку хозяйки, которая не оценила его стараний.