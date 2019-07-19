Роспропагандисты снова взялись за свое: после Яценюка в Чечне они "вспомнили", как нардеп Мосийчук пытал пленных

Пропагандисты РФ сделали из нардепа Мосийчука палача.

Российские СМИ сгенерировали новый фейк - в этот раз о якобы секретной тюрьме СБУ в Мариуполе и пытках в ней, которые проводил, по словам их "источника", сам украинский нардеп Игорь Мосийчук.

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Пропагандисты РИА "Новости" даже "отыскали" одного из якобы бывших заключенных этого "заведения" - Кирилла Филичкина.

Он утверждает, что депутат Игорь Мосийчук "его пытал". Якобы экс-осужденный рассказал, что допрос ему устроили весной 2014 года, однако, по официальным данным, его задержали в том же году в августе.

Российские пропагандисты рассказали о еще одном "бывшем заключенном" - Михаиле Шубином, тот "назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе".

Напомним, 8 сентября 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк в середине 1990-х годов воевал против Вооруженных сил РФ в составе "карательного отряда" в Чечне. Следует заметить, что в 90-х годах Яценюк закончил школу и учился на юридическом факультете Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Яценюк назвал обвинения клиническим диагнозом российской власти. Затем суд в РФ принял решение о заочном аресте украинского политика.