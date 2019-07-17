Тысячи пользователей соцсети в костюмах пиратов и Губки Боба собрались штурмовать Бермудский треугольник

Они планируют собраться все вместе 1 октября 2019 года, одетые как пираты и персонажи мультфильма о Губке Бобе, и отправиться в море.

Более 17 тысяч пользователей Facebook и 24 тысячи заинтересованных решили штурмом взять таинственный Бермудский треугольник в Саргассовом море.

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Об этом сообщается на официальной странице соцсети. Как отмечается, люди планируют собраться все вместе 1 октября 2019 года, одетые как пираты и персонажи мультфильма о Губке Бобе, и отправиться в море.

«Он не может проглотить всех нас», - гласит девиз группы.

Также организаторы пообещали людям, что предоставят снаряжение для подводного плавания.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Facebook собирались отыскать инопланетян, проникнув на военную базу «Зона 51».

Согласно описанию в группе, подписавшиеся должны встретиться недалеко от базы, а после попробовать проникнуть на объект.

При этом многие юзеры придумали планы по захвату зоны, а также создали различные мемы на эту тему.