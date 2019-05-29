Взятая в самолет для борьбы со стрессом собака порвала пассажиру лицо

Инцидент произошел в 2017 году, однако в суд пострадавший Марлин Джексон обратился только сейчас.

Пассажир авиакомпании Delta Airlines подал в суд после того, как его лицо изуродовала собака другого пассажира.

Читайте такжеХрабрый кот победил стаю из шести собак и попал на видео

Об этом сообщает The Atlanta Journal. Инцидент произошел в 2017 году, однако в суд пострадавший Марлин Джексон обратился только сейчас.

Уточняется, что один из пассажиров взял свою собаку в салон в качестве эмоциональной поддержки.

В ходе перелета собака внезапно вскочила и вцепилась Джексону в лицо. Мужчине наложили 28 швов, он потерял чувствительность в некоторых частях лица, и «этот инцидент сломал ему жизнь».

Мужчина обвинил авиакомпанию, что ее сотрудники ничего не предприняли.