В центре Москвы полиция задержала мужчину в килте

Об этом в субботу, 14 марта, сообщил Дождю очевидец.

По его словам, задержание было произведено возле «Стены Цоя», где собралась группа молодых людей. «Ребята вроде не пили, не курили. Кто-то спросил, мол, за что их вообще (задержали), они (полицейские) бросили — типа, совсем охренели, в юбке в общественном месте», — рассказал собеседник.

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Мужчину увели в сторону ОВД района Арбат.

В субботу в Москве проходили мероприятия, посвященные Дню святого Патрика — небесного покровителя Ирландии. В частности, в парке «Сокольники» состоялся костюмированный парад.

В Шотландии в День святого Патрика принято надевать национальные костюмы, в том числе килты.

Ранее УНИАН сообщал, что россиянин заявил на фонарный столб за пропаганду гомосексуализма.