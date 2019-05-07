Во Франции школа записала в ученики 15 баранов, чтобы избежать сокращения классов

Местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

Родители учащихся школы на востоке Франции записали в ученики 15 баранов в качестве протеста против сокращения классов.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел в коммуне Кре-ан-Бельдон. Местные власти хотели убрать лишний класс из-за незначительного снижения общего числа учащихся. В свою очередь родители посчитали, что из-за этого в оставшихся классах вырастет число детей, что отрицательно скажется на качестве образования.

В результате местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

Протестующих поддержал местный мэр Жан-Луи Маре, издавший указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.